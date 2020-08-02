2 авг. 2020 г., 22:05
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Посол Австрии в Иране высоко оценил научное сотрудничество между Ираном и Австрией

Посол Австрии в Иране высоко оценил научное сотрудничество между Ираном и Австрией

Шахрекорд, 2 августа, ИРНА - Австрийский посол в Тегеране Стефан Шульц высоко оценил научное сотрудничество между иранскими и австрийскими учеными, несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавируса и посредством научных вебинаров.

Ссылаясь на отношения между Ираном и Австрией на протяжении всей истории, он сказал: «Отношения Ирана с Австрией имеют разные аспекты по сравнению с другими европейскими странами, в основе которых лежат 700 лет документальных отношений, 500 лет партнерских отношений и 160 лет дипломатических отношений между двумя странами».

Стефан Шульц в воскресенье на совещании по рассмотрению совместного сотрудничества между Чахармагалом и провинцией Бахтиари и Австрией, которое состоялось в Торговой палате провинции, отметил об этом. «В прошлом году Культурная ассоциация посольства Австрии провела 130 культурных мероприятий в Иране. Учитывая отношения, которые сложились между нами и официальными лицами провинции, мы хотим провести одну из наших культурных программ в Шахрекорде», - рассказал он.

«Австрия имеет постоянную культурную ассоциацию в Иране, и это обеспечило хорошую платформу для укрепления наших культурных связей», - добавил он.

«Благодаря взаимному доверию, которое существует между иранскими и австрийскими властями, мы заинтересованы в экономических и культурных отношениях с провинциями Чахармахал и Бахтиари и в проведении культурных мероприятий в этой провинции», - указал он.

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