17-я международная выставка металлургической промышленности открылась в Тебризе

В этой выставке приняли участие представители из Турции, Китая, Германии, Австрии и Индии в области производства стали, порошковой металлургии, чугуна и цветных металлов, включая литье, термообработку и гальваническое покрытие, услуги металлургической промышленности, лабораторные услуги и испытания, формование металла, включая прокатку, ковку и сварку, токарную обработку, резку и экструзию, машинное оборудование и соответствующее промышленное оборудование.

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