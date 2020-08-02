17-я Международная выставка металлургической промышленности открылась в Тебризе

На этой выставке представители из Турции, Китая, Германии, Австрии и Индии в области производства стали, порошковой металлургии, чугуна и цветных металлов, включая литье, термообработку и гальваническое покрытие, услуги металлургической промышленности, лабораторные услуги и испытания, формование металла, включая прокатку, ковку и сварку, токарную обработку, резку и экструзию, машинное оборудование и соответствующее промышленное оборудование.
Тебриз, 2 августа, ИРНА - В Тебризе открылась 17-я Международная специализированная выставка металлургической, горнодобывающей, металлургической, литейной, металлургической и смежной промышленности с участием отечественных производителей и компаний из пяти зарубежных стран.
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