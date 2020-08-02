17-я Международная выставка металлургической промышленности открылась в Тебризе

Тегеран, 2 августа, ИРНА - В адрес министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Зайда, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что другие могут воспользоваться нынешней ситуацией для дестабилизации региона, но Иран и ОАЭ, как соседи, должны думать о стабильности.