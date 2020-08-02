Зариф призвал ОАЭ установить мир в регионе в сотрудничестве с Ираном

Мохаммад Джавад Зариф обсудил процесс двустороннего сотрудничества и общие региональные вопросы на видеоконференции с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайдом.
В этом разговоре обе стороны подтвердили свою готовность развивать сотрудничество в различных областях в общих интересах.
Напоминая о сложной ситуации в регионе, Зариф подчеркнул необходимость диалога и сотрудничества между двумя странами, заявив: «Другие могут воспользоваться нынешней ситуацией для дестабилизации региона, но мы, как соседи, должны думать о стабильности в регионе».
Бин Зайд также призвала к сотрудничеству между Ираном и ОАЭ в регионе и подчеркнул необходимость продолжения консультаций между двумя странами и превращения вызовов в возможности.
Тегеран, 2 августа, ИРНА - В адрес министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Зайда, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что другие могут воспользоваться нынешней ситуацией для дестабилизации региона, но Иран и ОАЭ, как соседи, должны думать о стабильности.
Мохаммад Джавад Зариф обсудил процесс двустороннего сотрудничества и общие региональные вопросы на видеоконференции с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайдом.
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