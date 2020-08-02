Зариф призвал ОАЭ установить мир в регионе в сотрудничестве с Ираном

Мохаммад Джавад Зариф обсудил процесс двустороннего сотрудничества и общие региональные вопросы на видеоконференции с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайдом.

В этом разговоре обе стороны подтвердили свою готовность развивать сотрудничество в различных областях в общих интересах.

Напоминая о сложной ситуации в регионе, Зариф подчеркнул необходимость диалога и сотрудничества между двумя странами, заявив: «Другие могут воспользоваться нынешней ситуацией для дестабилизации региона, но мы, как соседи, должны думать о стабильности в регионе».

Бин Зайд также призвала к сотрудничеству между Ираном и ОАЭ в регионе и подчеркнул необходимость продолжения консультаций между двумя странами и превращения вызовов в возможности.