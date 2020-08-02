Зариф сделал акцент на обновлении документа о долгом сотрудничестве между Ираном и Россией

Председатель комитета по международным делам российской Думы Леонид Слуцкий, который находится в Тегеране для встречи с официальными лицами страны, встретился с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом в воскресенье утром.

В ходе встречи Зариф рассказал о парламентских отношениях между двумя странами и, в частности, о прояснении отношений между двумя парламентами на уровне стратегических отношений.

Учитывая уровень сотрудничества между двумя странами в различных областях, он подчеркнул необходимость обновления документа о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами до уровня стратегических отношений, принимая во внимание нынешнее сотрудничество.

Леонид Слуцкий также в свою очередь сказал, что поездка во время эпидемии коронавируса была обусловлена ​​уровнем отношений и важными вопросами между двумя странами.