Иран может одержать победу над врагом в экономической войне: Рухани

"Через 2 года и несколько месяцев (после выхода США из ядерной сделки и возобновления экономических санкций против Ирана – ред.) мы добились большого успеха в нейтрализации заговоров врагов", отметил Рухани на заседании штаба по экономической координации правительства.

Он назвал главной целью навязанной Ирану экономической войны врагами дезорганизацию государственного управления, указав на разработанную дорожную карту страны в макроэкономике.

По его словам, представление негативные ожидания и ненадежного будущего также считаются другими целями врагов. "Мы должны нейтрализировать этот заговор путем логичных решений", добавил он.

Рухани отметил, что враги ожидали экономической турбулентности в Иране после распространения коронавируса и ограничений из-за бесчеловечных санкций.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения.



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