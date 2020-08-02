Зариф: Террористы распространяют ненависть из своих убежищ в США и Европе

«Запад должен прекратить финансирование и размещение террористов», - написал он в Twitter.

«Террористы распространяют ненависть из своих убежищ в США и Европе. Они подстрекают и организуют убийства и беспорядки, и бесстыдно берут на себя ответственность за убийство ни в чем не повинных иранских мирных жителей. Хитрость и обман не могут скрыть это лицемерие», - добавил он.

Согласно информационной базе Министерства разведки, Джамшид Шармахд, который руководил вооруженными и диверсионными операциями в Иране из Соединенных Штатов, в настоящее время находился в тюрьме.

Сегодня министр разведки Ирана Махмуд Алави в телевизионном интервью в субботу вечером об аресте Джамшида Шармахда, лидера террористической группировки «Тондар», отметил, что это не первая сложная операция Министерства разведки по нанесению ударов по врагам. «У нас было много таких действий ранее, о которых не стоит упоминать», - заявил он.

В генконсульстве России в иранском городе Решта планировался теракт группировкой «Тондар», лидера которой Джамшида Шармахда задержали.

«Тондар» выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 года.

В 2008 году Шармахд разработал и руководил взрывной операцией в мечети Сейед аль-Шохада в Ширазе.

В результате этого террористического акта 14 человек были убиты и 215 получили ранения.

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