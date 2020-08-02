Состоялся международный вебинар "Чтение посланий лидера всемирному Конгрессу хаджа"

Представитель Верховного лидера Худжат-аль-ислам валь Муслемин Абдольфатах Наваб в этом вебинаре назвал единство необходимым интересом исламского народа, добавив, что хадж является торжественным явлением Ислама против современного невежества.

"Коррумпированные элементы США, НАТО и сионизма стремятся посеять раздор между исламскими культами, шиитами и суннитами, чтобы уничтожить единство исламского народа", заявил руководитель иранских паломников, отметив, что они попытаются отвлечь движение потока мусульманской молодежи и убить их во имя ислама, чтобы мусульмане убили друг друга и враги Ислама были спасены от тупика.

Старший член шиитских богословов Пакистана Шаханшах Хоссейн Нагави, Глава ассоциации богословов Турции Гадир Акарас и преподаватель гуманитарных наук из Буркина-Фасо Адам Лингани также выступили с речью в этом вебинаре.

Культурные и религиозные деятели из Турции, Туниса, Филиппин, Буркина-Фасо, Пакистана и Ирана также приняли участие в международном вебинаре "Чтение посланий лидера всемирному Конгрессу хаджа".

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