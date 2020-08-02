Министр разведки Ирана: США поддерживают Шармахда, пока он приносит пользу им

Махмуд Алави в телевизионном интервью в субботу вечером об аресте Джамшида Шармахда, лидера террористической группировки «Тондар», отметил, что это не первая сложная операция Министерства разведки по нанесению ударов по врагам. «У нас было много таких действий ранее, о которых не стоит упоминать», - заявил он.

«Соединенные Штаты и сионистский режим ошибочно полагали, что лидер группировки «Тондар» был источником действий против Ирана, а благородство сил разведки нанесло окончательный удар по этой группе вовремя. Около 27 террористических актов были совершены Джамшидом Шармахдом и его группой, и все они были сорваны усилиями, бдительностью и благородством разведки», - сказал он.

«Интерпол знал, что этот человек террорист, но они не арестовал его, как и Мохаммада-Резу Колахи Самади, который 30 лет жил в Нидерландах. Он был виновником теракта взрыва в офисе партии Исламская Республика, который жил в этой стране под ложным именем и в конечном итоге был загадочным образом убит», - отметил он.

«Несмотря на то, что международная полиция отвечала за его арест, они не имели к нему никакого отношения, что свидетельствует о тщетности лозунга Запада в борьбе с терроризмом», - добавил он.

В генконсульстве России в иранском городе Решта планировался теракт группировкой «Тондар», лидера которой Джамшида Шармахда задержали.

«Тондар» выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 года.

В 2008 году Шармахд разработал и руководил взрывной операцией в мечети Сейед аль-Шохада в Ширазе.

В результате этого террористического акта 14 человек были убиты и 215 получили ранения.

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