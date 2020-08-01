Воля Ирана заключается в развитии сотрудничества с Афганистаном

"Президент Рухани обсудил в субботу по телефону с президентом Афганистана Ашарафом Гани актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества", говорится в сообщении опубликованном на сайте иранского президента.

"Если ситуация, вызванная вспышкой коронавируса, позволит в ближайшие месяцы мы можем провести встречу подписать всеобъемлющий документ о сотрудничестве между двумя странами в Тегеране, а также ввести в эксплуатацию железнодорожной линии Хаф – Герат", сказал Рухани.

"Иран всегда поддерживала мирный процесс, возглавляемый правительством Афганистана", сказал президент Ирана. — "Мы надеемся, что межафганские переговоры, посвященные верховенству закона и всем политическим группам Афганистана и движения "Талибан", будут завершены на основе Конституции".

Кроме того, иранский президент поздравил афганского коллегу с праздником Курбан-байрам.

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