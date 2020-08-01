Иран избран председателем Исполнительного совета Программы ООН-Хабитат

"Исламская Республика Иран была избрана на основе консенсуса и без каких-либо возражений в течение одного года в качестве Председателя Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам", сообщили в МИД Ирана.

США неоднократно угрожали выйти из Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам и прекратить финансирование и сотрудничество с ООН-Хабитат, если Иран будет избран председателем совета.

ООН-Хабитат была основана в 1978 году. Это ведущее учреждение по реализации «Повестки дня Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных пунктов в системе Организации Объединенных Наций, в центре внимания которого два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие.

Следите за нами в Twitter @irnarussian