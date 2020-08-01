1 авг. 2020 г., 21:04
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News Code: 83892904
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Галибаф и Слуцкий обсудили развитие межпарламентских отношений

Галибаф и Слуцкий обсудили развитие межпарламентских отношений

Тегеран, 1 июля. ИРНА — Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф провел в Тегеране переговоры с главой комитета Госдумы России по международным делам Леонидом Слуцким.

"Иран готов активизировать свои действия для развития межпарламентских отношений с Россией", сказал Галибаф.

Галибаф, в частности, подчеркнута необходимость расширения и углубления взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества между Тегераном и Москвой во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Глава Комитета Госдумы по международным делам совершил в субботу визит в Тегеран.

Таким образом, с начала объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии COVID-19, Слуцкий стал первым российским парламентарием, посетившим Иран.

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