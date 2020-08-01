Рухани провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака

"Во время телефонного разговора, президент Ирана назвал конструктивным недавний визит премьер-министра Ирака в Тегеран, заявив, что эта поездка и достигнутые в ходе нее договоренности создадут позитивные и перспективные изменения в отношениях между двумя странами", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
"Начало реализации проекта по железнодорожному сообщению между Ираном и Ираком станет началом нового серьезного импульса для дальнейшего развития двусторонних взаимодействий", сказал Рухани.
"Иран намерен установить полную стабильность в регионе, и в этом отношении он выполняет все свои обязательства. К сожалению, США показывают неверный сигнал, пытаясь создать новый заговор против Ирана после инцидента с пассажирским самолетом нашей страны", отметил иранский президент.
Кроме того, Рухани поздравил аль-Каземи с праздником Курбан-байрам.
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Тегеран, 1 августа. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.
"Во время телефонного разговора, президент Ирана назвал конструктивным недавний визит премьер-министра Ирака в Тегеран, заявив, что эта поездка и достигнутые в ходе нее договоренности создадут позитивные и перспективные изменения в отношениях между двумя странами", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
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