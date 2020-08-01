МИД Ирана прокомментировал задержание главы поддерживаемой США террористической группировки

"Режим США, который утверждает, что поддерживают иранский народ, принимает террористов и тех, кто взял на себя ответственность за несколько террористических операций внутри Ирана, руки испачканы кровью ни в чем не повинных иранских граждан, и поддерживает их всяким образом", говорится в сообщении Мусави, размещенном на сайте иранского МИД.

"Американский режим должен нести ответственность за поддержку этой террористической группы и других группировок и преступников, которые проводят диверсии, вооруженные и террористические операции против иранского народа из территории Соединенных Штатов и проливают кровь иранских граждан", сказал он.

Ранее в субботу министерство разведки Исламской республики сообщило об аресте одного из руководителей группировки "Иранский монархический комитет" Джамшид Шармехр.

"Этот человек и его группировка обвиняются в проведении ряда терактов, в том числе подрывах бомб и убийствах на территории Ирана", сообщили в министерстве разведки.

Террористическая организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения.

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