Внешнеторговый оборот Ирана за 4 месяца достиг $19 млрд

Информация об итогах внешней торговли за первые 4 месяца 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $19,635 млрд, а в весовом измерении — 42 млн тонн.

"Объем иранского несыревого экспорта за указанный период в стоимостном выражении составил $8,713 млрд, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", сказал Латифи, добавив, что объем экспорта из Ирана в весовом измерении составил 30,285 млн тонн.

По его словам, доля 5 стран (Китай, Ирак, ОАЭ, Афганистан и Турция) составила 77% от общего объёма экспорта.

"Импорт Ирана с 21-го марта по 20-е июля 2020 года в стоимостном выражении достиг $10,922 млрд, а в весовом измерении — 11,793 млн тонн", сказал он, отметив, что объем иранского импорта за указанный период сократился на 24%.

"На долю Китая, ОАЭ, Турции, Индии и Германии приходилось 70% общего объема импорта", пояснил Латифи.

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