Экспорт фисташек из Ирана за пять лет увеличился более чем в три раза

"За первые четыре месяца текущего иранского календарного года (21 марта - 21 июля 2020 г.) объем экспорта фисташек составил 2600 тонн, 9200 тонн, 9800 тонн и 14140 тонн соответственно", сказал Резаи.

Ранее представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи заявил, что за первый квартал 1398 иранского календарного года Иран экспортировал 21 тыс. и 720 тонн фисташек.

"За первый квартал текущего года Иран экспортировал более 21 720 т фисташек на сумму более $154,12 млн", сказал Латифи.

По его словам, самыми крупными покупателями иранских фисташек стали Китай (5547 тонн), Германия (2982 тонны), Ирак (1886 тонн), Россия (1445 тонн) и Казахстан (1129 тонн).

Крупнейшими экспортерами фисташек в мире за 2019 год, согласно статистически данным, стали США ($1,56 млрд), Иран ($586 млн), Гонконг ($303 млн), Германия ($112 млн) и Турция ($52,3 млн).

Следите за нами в Twitter @irnarussian