Иранец занял 5-е место в рейтинге лучших тхэквондистов мира

Согласно недавнему рейтингу по версии международной федерации тхэквондо, иранский тхэквондист, который получил квоту на ОИ-2020 в Токио, в весовой категории 58 кг сохранил свою позицию.

Хадипур, который завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года, также стал лучшим спортсменом десятилетия по версии Международной федерации университетского спорта (FISU). Он в третий раз подряд завоевал золото в Универсиаде.

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