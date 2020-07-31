31 июл. 2020 г., 23:47
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News Code: 83891760
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В Иране начали производить двигатель PSA XU

В Иране начали производить двигатель PSA XU

Тегеран, 31 июля, ИРНА - «Локализация производства механизма двигателя PSA XU позволит снизить отток валюти как минимум на три миллиона евро», - сказал руководитель проекта локализации производства механизма двигателя PSA XU Мохаммад Каземи.

«Массовое производство двигателя XU Plus с годовой мощностью 100 000 единиц начнется в ближайшие месяцы, и согласно планам, двигатель XU Plus будет использоваться на рабочих автомобилях Iran Khodro в ближайшем будущем», - сказал он.

«Очень важный момент в разработке двигателя XU, в дальнейшем именуемого XU Plus, заключается в том, что все процессы разработки продукта, изготовления деталей и пресс-форм, сборок и систем являются на 100% внутренними и с проект выполняется с помощью экспертов из Иранского исследовательского центра Iran Khodro и SAPCO. В этом проекте разработки продукта не было никаких контрактов, чтобы создать большую экономию для автомобильной промышленности страны», - отметил он.

Двигатель имеет постоянный объем, увеличивая мощность, а его расход топлива в городском цикле езды составляет 7,7 литра на сотню километров.

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