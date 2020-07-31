В Иране начали производить двигатель PSA XU

«Массовое производство двигателя XU Plus с годовой мощностью 100 000 единиц начнется в ближайшие месяцы, и согласно планам, двигатель XU Plus будет использоваться на рабочих автомобилях Iran Khodro в ближайшем будущем», - сказал он.

«Очень важный момент в разработке двигателя XU, в дальнейшем именуемого XU Plus, заключается в том, что все процессы разработки продукта, изготовления деталей и пресс-форм, сборок и систем являются на 100% внутренними и с проект выполняется с помощью экспертов из Иранского исследовательского центра Iran Khodro и SAPCO. В этом проекте разработки продукта не было никаких контрактов, чтобы создать большую экономию для автомобильной промышленности страны», - отметил он.

Двигатель имеет постоянный объем, увеличивая мощность, а его расход топлива в городском цикле езды составляет 7,7 литра на сотню километров.

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