31 июл. 2020 г., 23:08
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News Code: 83891742
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Рухани сделал акцент на важности скорейшего выполнения соглашений между Тегераном и Баку

Рухани сделал акцент на важности скорейшего выполнения соглашений между Тегераном и Баку

Тегеран, 31 июля, ИРНА - «К счастью, усилиями официальных лиц Ирана и Азербайджанской Республики мы стали свидетелями хороших, дружественных и расширяющихся отношений между двумя странами в последние годы», - сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Сегодня в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Хасан Рухани поздравил правительство и народ Азербайджанской Республики с праздником Курбан-Байрамом и выразил надежду, что все мусульмане во всем мире будут пользоваться благословениями этого праздника как проявлением единства мусульман.

Говоря о хороших отношениях и сотрудничестве между двумя странами и усилиях официальных лиц по ускорению реализации соглашений, Рухани сказал: «Развитие всесторонних отношений с Азербайджанской Республикой важно для нас и я надеюсь, что в кратчайшие сроки мы увидим выполнение соглашений между двумя странами в различных секторах, особенно в соединении двух стран через завершение железной дороги Решт-Астара».

Говоря об успехах страны в борьбе с коронавирусом, Рухани сказал: «Мы готовы передать опыт и расширить сотрудничество с Азербайджанской Республикой в ​​борьбе с коронавирусом».

Президент также сказал, что официальные лица двух стран могут проводить консультации посредством видеоконференций в текущих ситуациях. Он также подчеркнул необходимость усилий по ведению торговли между двумя странами в соответствии с протоколами здравоохранения между двумя странами.

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