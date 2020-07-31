Руханм подчеркнул необходимость усилий по дальнейшему развитию ирано-иракских отношений

Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом в пятницу поздравил его с Курбан-байрамом, как проявлением единства мусульман мира. "На протяжении всей истории между народами двух стран существовала глубокая связь, которая становится все более очевидной в этих случаях, и я надеюсь, что после коронавируса люди и официальные лица двух стран смогут больше путешествовать", - сказал он.

Он назвал визит премьер-министра Ирака в Иран позитивным моментом и возможностью обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и выразил надежду, что решения и соглашения между должностными лицами двух стран будут выполнены в кратчайшие сроки и что экономические отношения и торговля между двумя странами могут быть установлены.