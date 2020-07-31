Верховный лидер назвал санкции США против иранской нации великим преступлением

Аятолла Хаменеи в пятницу в телевизионном выступлении перед иранской нацией заявил: "краткосрочная цель санкций - заставить иранскую нацию сдаться и восставать против; режима. Их среднесрочная цель состоит в том, чтобы предотвратить прогресс Ирана, а их долгосрочная цель - обанкротить страну и разрушить экономику страны" - отметил он.

"Конечно, у них также есть побочная цель, и они хотят разорвать отношения Исламской Республики с силами сопротивления в регионе", - добавил он.

Искажать факты страны - это то, что они (враги, -ред.) делают, и это была постоянная линия врага с начала Исламской революции.если процесс искажения потерпит неудачу, конечно, санкции также потерпят неудачу, и воля иранского народа будет преобладать над волей врага", - рассказал лидер.

Сегодня Америка хочет, чтобы мы полностью отказались от атомной промышленности, сократили свои оборонные и ракетные возможности до одной десятой. Но мы не видим никакой причини, чтобы выполнить ее требования", - заключил он. Чтобы

Лидер Исламской революции также указал на претензию американцев на переговоры с Ираном: «Главная цель притязаний американцев на переговоры - захватить жизненно важные возможности иранского народа. Исламская Республика Иран ведет переговоры со всеми странами, кроме США и сионистского режима