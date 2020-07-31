Экспорт газа из Ирана увеличился на 93 процента за последние шесть лет

Внимание к экспорту газа в Иране возвращается на 2000 году. После консультаций Национальная иранская газовая компания подписала долгосрочный контракт на экспорт газа с Турцией, который начался в 2001 году. В то время Иран достиг 25-летнего соглашения с Турцией об экспорте газа.

В конце 2000-х годов был также поднят вопрос об экспорте иранского газа в Ирак, и, наконец, в 2009 году был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении экспорта иранского газа в Ирак, который через два года превратился в контракт, а в 2015 году был подписан второй контракт на экспорт иранского газа в Ирак.

Хотя Иран всегда настаивал на том, что он готов к его осуществлению, различные проблемы, в том числе проблемы безопасности в Ираке и отсутствие открытия аккредитив в этой стране, неоднократно задерживали его.

Наконец, с осуществлением ядерной сделки и открытием финансовых обменов Ирана поток газа между Ираном и Ираком начался на пробной основе в 2017 году.

С началом поставок иранского газа в Ирак и продолжением экспорта в Турцию экспорт иранского газа, объем которого, по словам генерального директора Национальной газовой компании в 2013 году, составлял около 9 млрд кубометров в сутки, по оценкам ИРНА, составил 17 млрд и 400 млн. кубометров в год.

По данным ИРНА, увеличение экспорта газа на 93% в сроке Рухани было достигнуто, в то время как Иран импортировал 6 млрд кубометров газа ежегодно из Туркменистана в 2013 году, но используя фазы Южного Парса и увеличив пропускную способность газовой сети страны, Ирану импорт газа не нужен, и помимо удовлетворения внутренних потребностей он также полностью выполняет свои экспортные обязательства.

В настоящее время производственная мощность Ирана составляет один миллиард кубометров в сутки.

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