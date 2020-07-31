Сборная Ирана завоевала 4 медали на Всемирной олимпиаде по химии

52-я Всемирная химическая олимпиада состоялась 25 июля 2020 года в Турции. Всемирная олимпиада проводилась онлайн из-за вспышек коронавируса и ограничений, в которых участвовали 234 ученика из 60 стран.

Сборная Ирана при этом выиграла одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль на 52-й химической олимпиаде.

В своем сообщении министр образования Ирана Мохсен Хаджи-Мирзаи поздравил иранских учеников с блестящим выступлением на олимпиаде по химии и пожелал успехов и гордости всем ученикам в стране.

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