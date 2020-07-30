30 июл. 2020 г., 22:12
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Мусави: стратегия Ирана основана на развитии отношений со странами региона

Мусави: стратегия Ирана основана на развитии отношений со странами региона

Тегеран, 30 июля. ИРНА — Стратегия Ирана основана на поддержке и укреплении мира и стабильности внутри страны и развитии отношений со странами региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, отметив, что наличие безопасных, стабильных соседей будет отвечать нашим интересам и интересам всего региона.

На заседании Рабочей группы по развитию международных отношений и укреплению связей с евразийскими странами в свободной зоне Энзели, Мусави высоко оценил усилия свободной зоны Энзели по активизации внешних торгово-экономических отношений.
Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане также отметил, что экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются, а иранские пограничные города играют очень важную роль в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджанской Республикой.
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