Мусави: стратегия Ирана основана на развитии отношений со странами региона

На заседании Рабочей группы по развитию международных отношений и укреплению связей с евразийскими странами в свободной зоне Энзели, Мусави высоко оценил усилия свободной зоны Энзели по активизации внешних торгово-экономических отношений.

Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане также отметил, что экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются, а иранские пограничные города играют очень важную роль в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджанской Республикой.

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