30 июл. 2020 г., 21:53
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Джахангири поздравил коллег с праздником Курбан-Байрам

Джахангири поздравил коллег с праздником Курбан-Байрам

Тегеран, 30 июля. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в четверг поздравил своих коллег из исламских стран с праздником Курбан-Байрам.

"Безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты только в рамках регионального сотрудничества, и мы, безусловно, можем создать для региона более благоприятные условия путем расширения сотрудничества", сказал Рухани.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф также направил поздравительные телеграммы своим коллегам из исламских стран с праздником Курбан-Байрам.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) является главным праздником мусульман. Он приходится на 10-е число месяца Зуль-хиджа (в этом году это 31 июля), то есть на следующий день после священного дня – Дня Арафат.

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