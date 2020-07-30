Джахангири поздравил коллег с праздником Курбан-Байрам

"Безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты только в рамках регионального сотрудничества, и мы, безусловно, можем создать для региона более благоприятные условия путем расширения сотрудничества", сказал Рухани.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф также направил поздравительные телеграммы своим коллегам из исламских стран с праздником Курбан-Байрам.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) является главным праздником мусульман. Он приходится на 10-е число месяца Зуль-хиджа (в этом году это 31 июля), то есть на следующий день после священного дня – Дня Арафат.

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