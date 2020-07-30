Верховный лидер выступит с телеобращением по случаю Курбан-байрама

В пятницу, 31 июля по случаю наступления праздника Курбан-байрам, Верховный лидер исламской революции выступит в прямом эфире с речью перед народом.

Трансляция телеобращения великого лидера исламской революции аятоллы Хаменеи начнется в 11:30 часов (10:00 мск) по национальному телевидению, на портале Khamenei.ir и аккаунтах этого портала в Instagram и Twitter.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) является главным праздником мусульман. Он приходится на 10-е число месяца Зуль-хиджа (в этом году это 31 июля), то есть на следующий день после священного дня – Дня Арафат.

Следите за нами в Twitter @irnarussian