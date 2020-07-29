Иск Ирана против двух корейских банков подан в суд

Как сообщает МИД Ирана, посол Исламской Республики Иран в Сеуле Саид Бадамчи встретился с Генеральным директором МИД, отвечающим за Ближний Восток, и на этой встрече не было упомянуто заявлений управляющего Центрального банка.

«После этой встречи корейское информационное агентство Yonhap, к сожалению, опубликовало необоснованные новости о вызове посла Исламской Республики Иран и относило к послу заявления. Посол Исламской Республики Иран в Южной Корее не был вызван в местное министерство иностранных дел, а был приглашен», - говорится в заявлении МИД.

«За последние два года обеспечение доступа к средствам центрального банка Ирана в Корее было основным направлением отношений с Южной Кореей, и в дополнение к приему специального посланника страны были проведены десятки встреч с корейскими официальными лицами в Тегеране и Сеуле. Очевидно, что характер обязанностей Государственного департамента требует, чтобы он не раскрывал все свои действия», - добавил МИД.

Ранее стало известно, что Южная Корея депонировала средства в двух южнокорейских банках, но не передала их Ирану из-за санкций США. Теперь власти Южной Кореи заявляют, что предпримет шаги по переводу своих платежей за поставки иранской нефти только в полном сотрудничестве США.

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