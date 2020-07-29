29 июл. 2020 г., 22:47
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Посол Ирана отреагировал на антииранские высказывания главного британского законодателя

Посол Ирана отреагировал на антииранские высказывания главного британского законодателя

Лондон, 29 июля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Лондоне Хамид Баиди-Нежад отреагировал на антииранские высказывания главы международного комитета палаты общин британского парламента Тома Тугендхата в отношении санкций, наложенных на должностных лиц Ирана.

Хамид Баиди-Нежад в среду опубликовал сообщение в Twitter, в котором заявил, что Тугендхат никогда не будет уклоняться от нападок и принятия враждебных позиций против Ирана.

«Его (Том Тугендхат, -ред.) экстремистские позиции, сформированные оппозицией Ирана в Конгрессе США, враждебными лобби, и его военным присутствием в Ираке и Афганистане, даже не поддерживаются британским парламентом и правительством», - написал он.

В недавнем письме заместителю госсекретаря Великобритании Джеймс Кроули Тугендхат призвал ввести санкции против иранских чиновников. Он раскритиковал тот факт, что ни один командир Корпуса стражей исламской революции не включен в новый список британских санкций.

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