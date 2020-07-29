29 июл. 2020 г., 20:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83890122
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Медицинская помощь из Ирана доставлена в министерство здравоохранения Афганистана

Медицинская помощь из Ирана доставлена в министерство здравоохранения Афганистана

Кабул, 29 июля, ИРНА - Партия медицинской помощи Исламской Республики Иран стоимостью 75 000 евро была доставлена заместителю министра здравоохранения Афганистана сегодня в среду.

Партия была передана сегодня вечером послом Исламской Республики Иран в Кабуле Бахадором Аминияном в министерство здравоохранения Афганистана, которое поблагодарило Исламскую Республику Иран за помощь в борьбе с коронавирусом.

Эта поставка включает в себя диагностические наборы четырех типов: аппарат ИВЛ, термометр, пульсоксиметр, маску типа «N95» и дезинфицирующее средство весом в тысячу и сто килограмм.

15 июня партия иранской помощи, включая маски, дезинфицирующие средства, перчатки и больничные принадлежности, подаренные народу Афганистана прибыла в Кабул и была доставлена ​​в министерство здравоохранения Афганистана.

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