29 июл. 2020 г., 19:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83890113
0 Persons

Иностранцы приветствовали международную секцию 16-го кинофестиваля Сопротивления

Иностранцы приветствовали международную секцию 16-го кинофестиваля Сопротивления

Тегеран, 29 июля, ИРНА - 1260 фильмов из Центральной и Южной Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки подали заявки на участие в различных секциях 16-го Международного кинофестиваля сопротивления.

По данным секретариата 16-го Международного кинофестиваля сопротивления, 460 работ из Азии, 280 работ из Центральной и Южной Америки, 325 работ из Европы и 90 работ из Африки подали заявки на участие в различных секциях мероприятия.

Индия с 248 работами, Турция с 63 работами, Испания с 30 работами, Бразилия с 51 работой и Россия с 29 работами занимают первые места среди стран-участников в фестивале.

16-й Международный кинофестиваль Сопротивления пройдет с 21 сентября по 27 октября в Тегеране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
6 + 4 =