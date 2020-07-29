Иностранцы приветствовали международную секцию 16-го кинофестиваля Сопротивления

По данным секретариата 16-го Международного кинофестиваля сопротивления, 460 работ из Азии, 280 работ из Центральной и Южной Америки, 325 работ из Европы и 90 работ из Африки подали заявки на участие в различных секциях мероприятия.

Индия с 248 работами, Турция с 63 работами, Испания с 30 работами, Бразилия с 51 работой и Россия с 29 работами занимают первые места среди стран-участников в фестивале.

16-й Международный кинофестиваль Сопротивления пройдет с 21 сентября по 27 октября в Тегеране.

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