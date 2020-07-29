Иран приветствовал объявление трехдневного прекращения огня талибами

При этом Мусави приветствовал объявление талибами о трехдневном прекращении огня, назвав это позитивным шагом на пути к миру и стабильности в стране.

«Мы надеемся, что вскоре мы увидим начало межафганского диалога при участии всех политических групп, включая талибов, для поиска мирного решения и достижения взаимоприемлемого соглашения о мире на основе конституции и демократических структур в Исламской Республике», - сказал он.

Во вторник вечером талибы объявили о трехдневном прекращении огня по всему Афганистану по случаю Курбан-байрама, призывая своих членов не нападать на афганские правительственные силы.

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