Мусави: Мы ждем ощутимых и заметных действий от Южной Кореи

«Мы услышали достаточно обещаний от Южной Кореи. Так, сейчас мы ждем ощутимых и практических действий от Южной Кореи», - сказал Аббас Мусави в интервью ИРНА, в связи с претензией корейское Yonhap News Agency о видеоконференцсвязи между иранскими и южнокорейскими официальными лицами о покупке лекарств и медицинского оборудования.

«Мы надеемся, что корейские власти запомнят объем средств иранского народа в этой стране и отсутствие какого-либо юридического запрета на торговлю с Ираном», - отметил он.

По сообщению информационного агентства Yonhap, Южная Корея обсудила сегодня вопрос о закупке лекарств и медицинского оборудования с официальными лицами страны на видеоконференции.

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