Впервые КСИР выпустил баллистические ракеты из недр земли

Амир-Али Гаджизаде, в кулуарах заключительного этапа совместных военных учений Святого 14, проводимых в общем районе Персидского залива и Ормузского пролива со вчерашнего утра, сказал: «Военные учения обычно сопровождаются инициативой и в этих учениях впервые баллистические ракеты были выпущены с глубин земли воздушными силами КСИР».

«В этих учениях без использования обычных платформ и оборудования, ракеты раскололи землю и поразили и уничтожили заранее определенные цели с высокой точностью», - отметил он.

«Также 22 истребителя Sukhoi Su-22 КСИР поражали и уничтожали крылатые ракеты с большого расстояния с целей ближнего действия», - добавил он.

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