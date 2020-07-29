Хадж – это манёвр силы против высокомерных держав: Лидер

«Хадж является проявлением мягких и тяжелых способностей мусульманского народа», говорится в послании.

Лидер назвал единство мусульманского народа против угрозы и враждебных действий воплощенного дьявола США и преступного сионистского режима основной необходимостью сегодняшнего мира.

Указав на протесты в США, аятолла Хаменеи отметил, что поведение властей США в отношении своего народа, глубокая долина классовой дистанции в этой стране, унижение и глупость тех, кто был избран для управления этой страной, ужасная расовая дискриминация в Соединенных Штатах, жестокость ответственного офицера, который равнодушно убивает обычного человека на улице и перед лицом прохожих раскрывают глубину морального и социального кризиса западной цивилизации и искажение и недействительность ее политической и экономической философии.

Лидер заявил, что боль мусульманских стран считается нашей болью, и мы постараемся для лечения этой боли. «Оказание помощи угнетенной Палестине, Йемену и всех мусульман, которые находятся под давлением в любой точке мира, является приоритетом Ирана», подчеркнул аятолла Хаменеи.

По его словам, присутствие США на Западной Азии повредит народам этих стран, и приведет к опасности, разрушению и отставания.

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