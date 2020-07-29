29 июл. 2020 г., 13:41
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Иран занимает 17-е место по производству цветов и декоративных растений

Иран занимает 17-е место по производству цветов и декоративных растений

Тегеран, 29 июля, ИРНА – Иран экспортировал более 2 тыс. 356 тонн или 5 млн 333 тыс. 660 долларов в стоимостном выражении цветов и декоративных растений за первый квартал иранского 1399 года (начался 21 марта 2020 г.). Об этом сообщил официальный представитель иранской таможни Рухолла Латифи в среду.

Ирак считается основным покупателем иранских цветов и декоративных растений, покупав 1543 тонн продукции или 2 млн 389 тыс. 694 долларов в стоимостном выражении.
Вьетнам, Нидерланды и Армения являются другими торговыми партнерами Ирана в области цветов и декоративных растений, покупав 15 тонн цветов и декоративных растений, 5 тонн роз и 226 растений, соответственно.
Латифи назвал виды деревьев, кустарников, кустарников со съедобными плодами, виды растений, бутоны, сухоцветы, розы и другие декоративные цветы экспортными товарами Ирана.
«Более 28 тонн разных видов кустарников, цветов и растений или в стоимостном выражении 121 тыс. 172 долларов за последние три месяца были импортированы в Иран из Турции, Германии и Нидерландов», добавил он.
Несмотря на тот факт, что Иран занимает 17-е место по производству цветов и декоративных растений, он считается 107-м экспортером цветов и декоративных растений в мире. «3 млрд цветков ежегодно производятся в Иране, 200 млн из которых экспортируется: 100 млн цветков и 100 млн комнатных растений.

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