Ирак считается основным покупателем иранских цветов и декоративных растений, покупав 1543 тонн продукции или 2 млн 389 тыс. 694 долларов в стоимостном выражении.

Вьетнам, Нидерланды и Армения являются другими торговыми партнерами Ирана в области цветов и декоративных растений, покупав 15 тонн цветов и декоративных растений, 5 тонн роз и 226 растений, соответственно.

Латифи назвал виды деревьев, кустарников, кустарников со съедобными плодами, виды растений, бутоны, сухоцветы, розы и другие декоративные цветы экспортными товарами Ирана.

«Более 28 тонн разных видов кустарников, цветов и растений или в стоимостном выражении 121 тыс. 172 долларов за последние три месяца были импортированы в Иран из Турции, Германии и Нидерландов», добавил он.

Несмотря на тот факт, что Иран занимает 17-е место по производству цветов и декоративных растений, он считается 107-м экспортером цветов и декоративных растений в мире. «3 млрд цветков ежегодно производятся в Иране, 200 млн из которых экспортируется: 100 млн цветков и 100 млн комнатных растений.

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