Рухани: угроза жизни пассажиров иранского самолета - воздушный терроризм

Хасан Рухани в среду на заседании кабинета министров упомянул заговоры врагов об экономическом ударе по стране. «Они хотели разрушить нашу экономику и поставить людей под экономическое давление», - сказал Рухани.

Говоря о 10-процентном росте производства стали и 49-процентном росте алюминия по сравнению с прошлым годом, Рухани отметил: «Производство увеличилось во всех наших важных отраслях, а это означает, что враги не смогли закрыть наши крупные заводы, и с прошлого года работает еще больше заводов».

«Еще один способ для врага - создать конфликт в стране. В начале этого года, несмотря на коронавирус, враги хотели распространить раздор между лидерами страны, но мы преодолели этот заговор», - добавил он.

«Мы говорим руководителям Белого дома, что для вас нет иного пути против Ирана, и он заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение закона, соглашения, правил и компенсаций ущерб, которые вы навязали людям. Если вы думаете, что иранский народ сдастся перед лицом вашего давления, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что мы отказываемся от наших прав, это не так»

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