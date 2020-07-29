40 тыс. иностранных студентов учатся в Иране

«Иран в настоящее время конкурирует со странами региона в привлечении иностранных студентов, в случае преодоления Турции мы можем достигать своей позиции в регионе», заявил он.
По его словам, Иран сегодня тесно конкурирует с Египтом, ОАЭ и Малайзией в привлечении международных студентов.
«Международные студенты, овладевающие персидским языком, могут поступать в иранские университеты в предстоящем учебном году. А те, которые нуждаются в изучении персидского языка, начнут учиться в формате онлайн», добавил он.
Он отметил, что иностранные студенты поступают в иранские вузы, соблюдая гигиенические стандарты при въезде в Иран. Из-за распространения коронавируса некоторые из 40 тыс. иностранных студентов вернулись в свои страны.
В иранские университеты поступают студенты из 129 стран мира.
"50 процентов иностранных студентов учатся в магистратуре, 34 процента – в бакалавриате, а 16 процентов – в аспирантуре", - уточнил он.
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Тегеран, 29 июля, ИРНА – Генеральный директор Отдела по делам неиранских студентов Абдолхамид Ализаде подчеркнул необходимость сохранения достижений страны в привлечении иностранных студентов.
«Иран в настоящее время конкурирует со странами региона в привлечении иностранных студентов, в случае преодоления Турции мы можем достигать своей позиции в регионе», заявил он.
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