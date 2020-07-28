"Дети солнца" Маджида Маджиди сразятся за "Золотого льва"

Кроме "Детей солнца", в главном конкурсе Мостры участвуют фильмы "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского (Россия), "Новый порядок" Мишеля Франко (Мексика), "Между смертью" азербайджанского режиссера Хилала Байдарова, "Мир, который придет" норвежского режиссера Моны Фастволд Лерче, "Лайла в Хайфе" Амоса Гитаи (Израиль), "Жена шпиона" Киоши Куросавы (Япония), "Ноктюрн" Джанфранко Рози и "Наш отец" Клаудио Ноче (Италия), "Снег больше не выпадет" Маргожаты Шумовской (Польша), "Фрагменты женщины" Корнеля Мундруцо (Румыния), "Любовники" Николь Гарсиа (Франция), "Мисс Маркс" итальянки Сусанны Никкиарелли и другие - всего 18 картин. В параллельной конкурсной программе "Горизонты" - казахский фильм "Желтый кот" Адильхана Ержанова.

Дети солнца — фильм про детей-рабочих Ирана. Это благородные дети, которые проводят большую часть своего детства, выполняя тяжелые работы, чтобы получить хлеб для своей семьи.

77-й Венецианской кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лидо.

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