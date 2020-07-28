Иран намерен развивать иностранное сотрудничество в области туризма

"Благодаря активному участию в международном форуме «Молодежь и глобальный мир», который пройдет в Сеуле в 2021 году у Ирана будет возможность извлечь максимальную пользу из этого международного мероприятия", сказал Теймури на видеоконференции по международному форуму «Молодежь и глобальный мир» в Сеуле.

Первый международный форум «Молодежь и глобальный мир» прошел в 2016 году в иранском городе Тебриз.

Второй международный форум пройдет в 2021 году в Сеуле. В мероприятии примут участие представители 40 азиатских стран по 4 направлениям: молодежь, экономика и туризм, молодежное кино, городская дипломатия, мир и развитие, а также борьба с терроризмом.

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