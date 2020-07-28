Иран призвал США положить конец незаконным действиям

"Наш приоритет — обеспечение того, чтобы такие инциденты, которые являются примером террора в отношении простых людей больше не повторялись. Многие жалобы были направлены в ИКАО, и мы рассматриваем все другие правовые варианты", сказал Рабии, комментируя инцидент с пассажирским самолетом Mahan Air, выполнявшим рейс 1152 из Тегерана в Бейрут в четверг, 23 июля.

"Администрация США давно потратила слух и зрение и не может услышать мнения американских экспертов, а также не может увидеть реалии Ирана", сказал он, комментируя заявления властей США о том, что с Ираном надо взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения.

"Мы ожидаем, что Южная Корея пересмотрит свое незаконное поведение, и содействует торговле гуманитарными товарами, ускорит реализацию других согласованных решений, чтобы иранский народ мог, как можно скорее, получить доступ к экономическим средствам для преодоления экономических проблем, вызванных распространением коронавируса", сказал Рабии, комментируя блокировку средств Ирана в южнокорейских банках.

"У Ирана и России много общих интересов и проблем, которые необходимо решать путем постоянного общения между официальными лицами двух стран. Это письмо было также продолжением координации между двумя странами по этим вопросам и дальнейшему сотрудничеству между Тегераном и Москвой", отметил он, комментируя детали недавнего послания от президента Ирана Хасана Рухани президенту РФ Владимиру Путину.

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