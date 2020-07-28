Иранский фильм "Последний выживший" получил премию на кинофестивале "Pegasus"

Фильм 17-летнего иранского режиссера Карена Джамала Омиди критикует разрушение окружающей среды.

"Последний выживший" ранее также получил специальный приз на 13-м международном фестивале детского кино в Тбилиси в 2019 году.

Международный кинофестиваль "Pegasus" ежегодно проходит в американском Техасе, и поддерживает молодые режиссеры по всему миру.

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