28 июл. 2020 г., 14:08
Journalist ID: 2390
News Code: 83887791
0 Persons

Tags

Иранский фильм "Последний выживший" получил премию на кинофестивале "Pegasus"

Иранский фильм "Последний выживший" получил премию на кинофестивале "Pegasus"

Решт, 28 июля, ИРНА – "Последний выживший" получил премию за лучший короткометражный фильм в международной категории на американском кинофестивале "Pegasus".

Фильм 17-летнего иранского режиссера Карена Джамала Омиди критикует разрушение окружающей среды.
"Последний выживший" ранее также получил специальный приз на 13-м международном фестивале детского кино в Тбилиси в 2019 году.
Международный кинофестиваль "Pegasus" ежегодно проходит в американском Техасе, и поддерживает молодые режиссеры по всему миру.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =