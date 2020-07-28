Мустафа Карими – самый пожилой студент в Иране

Изучающий персидскую литературу, Карими является одним из тех иранцев, у которых есть сильная мотивация для обучения.

Самый пожилой студент Ирана родился в 1934 году в городе Тебриз на северо-западее страны. Он закончил бакалавриат по направлению персидская литература на Мешхедском университете им. Фирдоуси.

"Я пенсионер, работала в компании железнодорожной сети Ирана 40 лет назад. Никогда мне не хотелось остаться дома и тратить время, и советую молодежам, что не прекращайте двигаться вперед", сказал он.

По его словам, нельзя сказать такие слова, как "не могу, не знаю и не будет", так как человек может сделать всё.

Согласно официальным данным, в настоящее время 3 млн. 700 тыс. студентов учатся в иранских вузах. Больше половины иранских студентов – девушки.

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