27 июл. 2020 г., 22:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83886975
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Президент Всемирной федерации сквоша поблагодарил иранского министра спорта

Президент Всемирной федерации сквоша поблагодарил иранского министра спорта

Тегеран, 27 июля, ИРНА - В послании президент Всемирной федерации сквоша Жак Фонтен поблагодарил министра спорта и молодежи Масуда Солтанифара за запуск комплекса Персидского залива.

«От имени Исполнительного совета Всемирной федерации сквоша я поздравляю вас с открытием сквош-комплекса под названием Персидский залив», - говорится в поздравлении Фонтена.

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