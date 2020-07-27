Президент Всемирной федерации сквоша поблагодарил иранского министра спорта

Тегеран, 27 июля, ИРНА - Глава компании Zarshouran Gold Mines and Minning Industries development Мохсен Надери, заявив, что в этом году планируется добыть 1200 кг золотых слитков из этого прииска, отметил, что в следующем году добыча на этом руднике увеличится до 1500 кг.