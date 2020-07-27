Президент Всемирной федерации сквоша поблагодарил иранского министра спорта

«От имени Исполнительного совета Всемирной федерации сквоша я поздравляю вас с открытием сквош-комплекса под названием Персидский залив», - говорится в поздравлении Фонтена.
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Тегеран, 27 июля, ИРНА - В послании президент Всемирной федерации сквоша Жак Фонтен поблагодарил министра спорта и молодежи Масуда Солтанифара за запуск комплекса Персидского залива.
«От имени Исполнительного совета Всемирной федерации сквоша я поздравляю вас с открытием сквош-комплекса под названием Персидский залив», - говорится в поздравлении Фонтена.
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