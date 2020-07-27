Мощность возобновляемых источников энергии в Иране достигла 831 МВт

Эксплуатационная мощность возобновляемой энергии достигла 831 МВт, в то время как согласно последнему отчету Организации по возобновляемой энергии и энергоэффективности Ирана (SATBA), в настоящее время производится 815 МВт, что в общей сложности составит 831 МВт.

Общая мощность солнечной энергии в стране достигла 45% к концу июля с 64 электростанциями, а общая мощность ветровой энергии в стране с 20 электростанциями составляет 34%.

Возобновляемая энергия к концу июля смогла привлечь 143 500 млрд риалов инвестиций частного сектора.

Следите за нами в Twitter @irnarussian