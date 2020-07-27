Производство 1200 кг слитков из крупнейшего золотого прииска в Иране

«Этот объем производства золота был беспрецедентным в последние годы и с момента основания завода. С мая этого года, с изменением планирования компании в области производства, сложилась другая ситуация», - сказал он.

По словам Надери, сейчас потребление золотоносного грунта в этом промышленном комплексе увеличилось с 32 000 тонн до 36 000 тонн в месяц.

«Совокупность усилий и действий привела к получению разрешений на запуск исполнительной работы проекта развития Заршуранского золотого завода с целью достижения новой мощности в полтора тонны золота в год. А из внутренних ресурсов организации выделено 97 млрд туманов бюджета», - добавил он.

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