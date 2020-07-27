27 июл. 2020 г., 20:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83886911
0 Persons

Ноубахт: 2 миллиона человек устроились на работу в проектах развития Ирана

Ноубахт: 2 миллиона человек устроились на работу в проектах развития Ирана

Тегеран, 27 июля, ИРНА - Глава Организации по бюджету и планированию Ирана Мохаммад Багер Ноубахт сказал, что несмотря на резкое сокращение государственных финансовых ресурсов, в нынешней ситуации 2 миллиона человек работают в проектах развития страны, и ни один из них не был уволен.

«Мы вовлечены в жесткие санкции, но в этих условиях мы осуществим и откроем множество проектов в стране», - отметил он.

По его словам, Иран импортирует в среднем $50 млрд в год, причем его ресурсы и другие государственные ресурсы в основном поступают из экспорта нефти.

«Эти санкции направлены на то, чтобы поставить на колени иранское правительство производить необходимые платежи, снизить порог терпимости народа и показать неэффективную систему Исламской Республики», - указал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
1 + 4 =