Нобахт: 2 миллиона человек устроились на работу в проектах развития Ирана

«Мы вовлечены в жесткие санкции, но в этих условиях мы осуществим и откроем множество проектов в стране», - отметил он.

По его словам, Иран импортирует в среднем $50 млрд в год, причем его ресурсы и другие государственные ресурсы в основном поступают из экспорта нефти.

«Эти санкции направлены на то, чтобы поставить на колени иранское правительство производить необходимые платежи, снизить порог терпимости народа и показать неэффективную систему Исламской Республики», - указал он.

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