Внешний долг Ирана сократился на 4%

Согласно последней статистике Центрального банка, опубликованной сегодня в понедельник, объем внешнего долга Ирана на конец июня 2020 года, основанного на первоначальном сроке погашения долгов, составляет 8 млрд 655 млн. долларов, из которых 7 млрд 163 млн. долларов представляют собой среднесрочные и долгосрочные долги и 1 млрд 492 млн. долларов является одним из краткосрочным.

Объем внешнего долга Ирана на конец марта 2019 года был эквивалентен 9 млрд 31 млн долларов, что указывает на уменьшение объема внешнего долга Ирана во втором квартале 2020 года.

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