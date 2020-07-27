27 июл. 2020 г., 14:39
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News Code: 83886539
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Швейцария заключила первую сделку с Ираном через гуманитарный канал

Швейцария заключила первую сделку с Ираном через гуманитарный канал

Тегеран, 27 июля, ИРНА – Одна швейцарская фармацевтическое предприятие в понедельник заключила первую сделку с Ираном через платежный канал, который позволит продавать Тегерану продукты питания, медицинские препараты и медтехнику. Об этом сообщает Reuters.

Швейцария сообщила о продвижении гуманитарного канала, и увеличении числа предприятий, которые намерены использовать этот механизм в торговле с Ираном.
Секретариат по экономике Швейцарии объявил о больших сделках с Ираном в ближайшее время.
Швейцарская сторона не уточнила название фармацевтического предприятия и цены сделки, которая сегодня была заключена. Лекарственная партия состоит из препаратов от рака.
Ранее, государственный секретариат по экономике Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш сказала, что финансовый канал между Швейцарией и Ираном успешно запушен, и что 50 компаний выразили интерес к торговле с Ираном через этот канал.

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