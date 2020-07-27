Швейцария заключила первую сделку с Ираном через гуманитарный канал

Швейцария сообщила о продвижении гуманитарного канала, и увеличении числа предприятий, которые намерены использовать этот механизм в торговле с Ираном.

Секретариат по экономике Швейцарии объявил о больших сделках с Ираном в ближайшее время.

Швейцарская сторона не уточнила название фармацевтического предприятия и цены сделки, которая сегодня была заключена. Лекарственная партия состоит из препаратов от рака.

Ранее, государственный секретариат по экономике Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш сказала, что финансовый канал между Швейцарией и Ираном успешно запушен, и что 50 компаний выразили интерес к торговле с Ираном через этот канал.