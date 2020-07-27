Иран даст ответ на террористический акт США

Он отметил, что действия американских самолетов в воздушном пространстве Сирии и Ливана по отношению к иранскому самолету авиакомпании Mahan Air идут вразрез с международными нормами.

"Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном", - заявил Мусави на своей еженедельном брифинге, добавив, что Иран уже начал свои действия путем своего представительства при ООН.

23 июля два американских истребителя F-15 приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air, в результате чего пилоту лайнера пришлось быстро сменить высоту, чтобы избежать столкновения с истребителями. Иранский самолет летел из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел в небе над Сирией. Из-за экстренной посадки самолета пострадали несколько пассажиров.

Иран осудил иностранное вмешательство в межафганские переговоры

"Иран считает, что межафганские переговоры должны состояться под руководством правительства Афганистана", заявил Мусави.

"Иран не считает США честными, и их присутствие в регионе приводит к нестабильности и опасности в Афганистане", отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана в ответ на вопрос об утверждениях спецпредставителя США по вопросам примирения в Афганистане Залмая Халилзада, который 26 июля направился в Кабул для обсуждения межафганских переговоров.

По словам Мусави, нет никакой честности в словах и актах США в регионе, в частности в Афганистане.

Иранский дипломат также назвал необоснованными утверждения спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, отметив, что США путем политики максимального давления и экономического терроризма блокировали импорт лекарства для детей с неизлечимыми заболеваниями. "Как они стоят рядом с иранским народом, когда они вышли из ядерного соглашения и оказали давление на иранский народ?", отметил он.

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